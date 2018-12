Condividi | Red 7:17 Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Iglesias e quelle di Sanluri hanno concluso due controlli nei confronti di altrettanti privati cittadini proprietari di due immobili, uno ad Iglesias e l´altro nel Medio Campidano Affitti fantasma per oltre 103mila euro



IGLESIAS - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Iglesias e quelle di Sanluri hanno concluso due controlli nei confronti di altrettanti privati cittadini proprietari di due immobili, uno ad uso commerciale ad Iglesias (concesso in locazione per gli anni dal 2013 al 2017 ad un esercizio pubblico) e l'altro nel Medio Campidano (dato in affitto per uso abitativo per lo stesso lasso temporale). L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini delle imposte dirette.



I target selezionati sono stati individuati dopo l'attività di intelligence, che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del Corpo. I controlli operati dai finanzieri si sono basati, da un lato sull’analisi dei contratti di locazione registrati, dall’altro, sulla disamina della documentazione esibita e delle dichiarazioni acquisite, finalizzate ad appurare l’effettività dei canoni incassati dai soggetti ispezionati e le relative omissioni dichiarative e di versamento.



Gli elementi raccolti hanno consentito di rilevare che, nel primo caso, il proprietario dell'immobile, omettendo la presentazione delle dichiarazioni annuali, ha occultato al Fisco redditi da fabbricati complessivamente pari a 85.739euro, mentre nel secondo caso, il locatore ha omesso di dichiarare gli importi derivanti dagli affitti per 18.800euro. Dall'inizio dell'anno, l'attività delle Fiamme gialle di Cagliari nello specifico comparto ha condotto alla scoperta di proventi sottratti al Fisco per un totale di 1.953.039euro.