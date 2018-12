Condividi | Red 11:18 Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Sarroch hanno individuato un uomo che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore sanitario Beccato l´ennesimo furbetto del ticket



CAPOTERRA - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle di Sarroch hanno individuato un uomo che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore sanitario. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, controllando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.



Le attività ispettive hanno permesso di accertare che la persona controllata versava in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico: il reddito del nucleo familiare avrebbe di fatto reso non accoglibile la domanda in quanto superava i limiti previsti.



I militari hanno rilevato che il controllato, un cittadino di Capoterra,ha usufruito indebitamente di un'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per oltre 228euro. Al capoterrese è stata irrogata una sanzione pari, al massimo, al triplo del beneficio conseguito.