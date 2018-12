Condividi | Red 8:21 Dopo aver recuperato e vinto il recupero casalingo del girone 1 campionato di serie B maschile di rugby contro Novara, domani pomeriggio, si rispalancheranno le porte del Comunale di Via Trento, per la settima giornata. Ospite dell’Amatori sarà il Tutto Cialde Rugby Lecco Rugby: anticipo per l´Amatori Capoterra



CAPOTERRA - Dopo aver recuperato e vinto il recupero casalingo del girone 1 campionato di serie B maschile di rugby contro Novara, domani, sabato 1 dicembre, alle 14.30, si rispalancheranno le porte del Comunale di Via Trento, a Capoterra, per la settima giornata. Ospite dell’Amatori sarà il Tutto Cialde Rugby Lecco. Una gara che i padroni di casa vogliono assolutamente vincere per continuare a risalire la china e puntare alle zone alte della graduatoria.



Lecco si presenta all’incontro con l’amaro in bocca dopo la sconfitta interna subita nell’ultimo turno contro Bergamo (25-22) e farà di tutto per cercare di mettere in difficoltà la squadra di casa e, soprattutto, per conquistare il successo. Attualmente, la formazione lombarda è posizionata al settimo posto della graduatoria con 15punti, frutto di due vittorie ottenute finora e quattro sconfitte. Capoterra è indubbiamente messa meglio. Con una gara ancora da recuperare (quella della prima giornata contro il Lumezzane) la squadra di Villagra ha, con quattro vittorie e una sola sconfitta, incassato 19 punti ed averne qualche altro in più sarebbe certamente un toccasana per capitan Marcello Garau e compagni in vista di periodi di “magra”. «Quella di sabato - dichiara il presidente dell’Amatori Carlo Baire - sarà una partita dura ed importantissima. Occorre assolutamente vincere, perché non possiamo sbagliare più dopo aver lasciato punti a Rovato».



Lecco che si presenterà al Comunale con l’intento di non vestire certo i panni della vittima sacrificale.

«Lecco è sempre stata una squadra ostica per noi, in più arriva da due sconfitte interne di misura, difficili da digerire, pertanto sarà determinatissimo in campo deciso soprattutto a strappare punti».



Ecco perché sarà importante non commettere errori.

«Dovremo stare molto attenti a rispettare i piani gioco e gli schemi provati in settimana in allenamento».



Per sabato, in più, si aggiungono anche i problemi legati alle assenze.

«Per noi ancora assente Ferrarese, qualche problema per Carlo Stara acciaccato da sabato, in forse anche Nicolò Garau, mentre recuperano pienamente Gianmarco Baire e Marcello Garau, disponibili per la panchina anche Carrone e Pinna. Il XV titolare dovrebbe essere comunque quasi al completo, compreso Federico Michel, che dovrebbe partire da subito. Da notare che nei ventidue, tra titolari e panchina, sono presenti i ragazzi provenienti dall’Under18: Matta, Locci, Coiana, Celembrini, Ganga e Greco, che continuano a maturare esperienza».



