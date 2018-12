Condividi | Red 15:12 Peste suina africana: abbattuti alla periferia di Baunei ottantasei maiali di ignota proprietà, non registrati all’anagrafe animale e mai sottoposti ai controlli sanitari Psa: 86 maiali abbattuti a Baunei



BAUNEI - L’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana in Sardegna ha annunciato che ieri (venerdì), nelle campagne di Baunei, sono stati individuati e poi abbattuti ottantasei maiali di proprietà ignota, non registrati all’anagrafe animale e quindi mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari da parte dei soggetti competenti. I suini sono stati ritrovati confinati all’interno di manufatti particolarmente precari e fatiscenti, non rispettosi delle normative sulla biosicurezza e del benessere degli animali.



Il rinvenimento dei capi irregolari si inserisce nelle azioni di controllo e monitoraggio del territorio promosse dalla Regione autonoma della Sardegna per il contrasto alla Psa in tutta la Sardegna. Alle attività di depopolamento, coordinate dall'Udp in collaborazione con la Prefettura e la Questura di Nuoro, hanno partecipato due squadre di veterinari dell'Ats, gli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed il personale dell'Agenzia Forestas.