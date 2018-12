Condividi | S.O. 21:27 Giovedì 6 dicembre, nella Biblioteca Comunale, il direttore del Quotidiano di Alghero presenterà il suo nuovo libro "Il romanzo di Benito. La vera storia dei falsi Mussolini" appena pubblicato dalle edizioni UTET Pasquale Chessa: Mussolini in biblioteca



ALGHERO - Giovedì 6 dicembre il giornalista e storico Pasqueale Chessa sarà ad Alghero per presentare, durante un evento organizzato dalla Libreria Cyrano, il suo nuovo libro "Il romanzo di Benito. La vera storia dei falsi Mussolini" appena pubblicato dalle edizioni UTET. Interverranno con l'autore Antonello Mattone ed Elias Vacca. L'appuntamento è per le 18,30 nella Biblioteca Comunale di Alghero (Piazza Molo - Complesso Santa Chiara). «Tutto è successo a notte fonda, alla fine di una giornata d’autunno, nel 2002. Le agende erano tutte lì, impilate sulla scrivania di un notaio di Bellinzona. La cassaforte da cui erano state prelevate era ancora aperta.» Renzo De Felice, massimo storico del fascismo, aveva avvertito Pasquale Chessa: di tanto in tanto, dall’ombra riemerge qualche perduto diario del Duce, e allora bisogna cercare l’errore. Perché l’errore del falsario c’è sempre [



