«L´assassino sul luogo del delitto»

«Voglio andare ad Alghero senza le alghe di Raniero» recita lo slogan contro l´assessore. «L´assassino torna sempre sul luogo del delitto» ribatte Selva rivolgendosi agli ex amministratori e a Tedde in particolare, presenti in massa sulle alghe. Siparietto davvero simpatico quello andato in scena oggi a qualche centinaio di metri di distanza. Da una parte la manifestazione dei balneari politicizzata dalla forte presenza degli ex amministratori comunali di destra (che hanno realizzato il sito di stoccaggio di San Giovanni nel 2007), dall'altra l'assessore all'Ambiente, Raniero Selva, che reagisce con sarcasmo allo striscione. Nel frattempo resi noti anche i quantitativi di posidonia movimentati solo da San Giovanni in estate: 8mila metri cubi quelli dei balneari (concessionari), 4mila dell'Amministrazione. Informativa probabilmente già all'attenzione degli organi di controllo competenti per le dovute verifiche. Le immagini