La Pallacanestro Alghero presenta la settima Edizione del Christmas games-settimo Memorial Luisa Pisanu, dedicato all'ex atleta algherese scomparsa prematuramente diversi anni fa a causa della fibrosi cistica. In campo scoiattoli e libellule 2010 e 2011 Sabato, Christmas games ad Alghero



ALGHERO - La Pallacanestro Alghero presenta la settima Edizione del Christmas games-settimo Memorial Luisa Pisanu, dedicato all’ex atleta algherese scomparsa prematuramente diversi anni fa a causa della fibrosi cistica. Al PalaManchia, dalle 9 alle 13 di sabato 8 dicembre, si affronteranno in mini sfide i giovanissimi atleti delle società Pallacanestro Alghero e Basket ’90 Sassari.



Le categorie interessate sono quelle degli Scoiattoli e delle Libellule (nati nel 2010 e nel 2011). Un ringraziamento particolare va alla famiglia Pisanu per il continuo impegno profuso in tutti questi anni, dove è sempre vivo il ricordo di Luisa.



«Luisa era innamorata della vita e dello sport – ricorda Antonello Muroni, responsabile tecnico del centro Minibasket e responsabile provinciale del Settore Minibasket Fip – ci ha lasciato prematuramente a causa della fibrosi cistica. Ci piace ricordarla in questa giornata di festa dedicata al minibasket».