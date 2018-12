Condividi | Red 19:09 Nel match valido per la nona giornata, la compagine algherese, batte 83-73 il Sinnai e sale al secondo posto, in coabitazione con i diretti avversari e con la Dinamo 2000 Sassari Basket D: Coral vince ed è seconda



ALGHERO - Nel match valido per la nona giornata del campionato regionale di serie D, la Coral Alghero si è imposta per 83-73 sul Sinnai. Top scorer del match del PalaCorbia l'algherese Serra, autore di 21 punti, ben coadiuvato da Musso (18) e Salvatore (13). Tra gli ospiti, in doppia cifra Mattana (15punti), Olla (13), Carrucciu (12) e Paddeo (11).



Con questo risultato ed approfittando della sconfitta dei sassarei della Dinamo 2000 (73-63 sul parquet del Carbonia), gli algheresi vanno a far parte della terna che coabita nella seconda piazza della classifica, a quattro punti dalla capolista Elmas (che ha sbancato per 58-67 il campo della Sulcipes). E nel prossimo turno, la Coral avrà un altro scontro diretto, proprio in casa della Dinamo 2000 Sassari.



CORAL ALGHERO-SINNAI 83-73:

CORAL ALGHERO: Ponziani 8, Serra 21, Musso 18, Di Mauro 5, Bonalume 8, Furesi 2, Sissoko 2, Baldino 6, Salvatore 13, Barracu ne, Pischedda ne, Delrio ne.

SINNAI: Pintus, Olla 13, Vadilonga 1, Neri, Melis 9, Carrucciu 12, Farci ne, Piludu 12, Paddeo 11, Mattana 15.

ARBITRI: Antonio Gavini e Davide Sanna di Sassari.



I risultati:

Basket Quartu-Scuola basket 75-69

Carbonia-Dinamo 2000 Sassari 73-63

Coral Alghero-Sinnai 83-73

Porto Torres-San Gavino 74-55

Sulcipes-Elmas 58-67

Uri-Cus Sassari 66-48



La classifica: Elmas 16; Coral Alghero, Dinamo 2000 Sassari e Sinnai 12; Carbonia, Porto Torres e Sulcipes 10; Cus Sassari ed Uri 8; Basket Quartu, San Gavino e Scuola basket 4; Nuoro* 2; Selargius* 0. (* una partita in meno)



Il prossimo turno:

Basket Quartu-Nuoro

Cus Sassari-Sulcipes

Dinamo 2000 Sassari-Coral Alghero

Elmas-Carbonia

San Gavino-Uri

Selargius-Porto Torres

