I Carabinieri della locale Stazione, durante un controllo del territorio, hanno sorpreso un 45enne del posto, già noto alle Forze dell´ordine, che guidava per le vie del paese senza patente Guida senza patente: denunciato ad Escalaplano



ESCALAPLANO - Sorpreso mentre guidava per le vie di Escalaplano senza la patente di guida. I Carabinieri della locale Stazione, durante un controllo del territorio, hanno notato un 45enne del posto, già noto alle Forze dell’ordine, che con fare sospetto, a bordo di un’autovettura, si aggirava nelle vie del paese.



