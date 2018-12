Condividi | Red 22:06 «Comune pionieristico, esempio per tutti i Comuni della Sardegna», ha dichiarato sabato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Piano ambientale: Spano a Sorradile



SORRADILE - «Con il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici e l’adesione al Patto dei sindaci per il clima e l’energia, Sorradile si è distinta per la propria azione pionieristica a livello regionale e sono fiduciosa che quanto fatto da un Comune così piccolo sia di buon esempio per tutti i Comuni della Sardegna». Con queste parole, l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Donatella Spano è intervenuta sabato a Sorradile, alla presentazione del primo Bilancio ambientale realizzato dall’Amministrazione comunale.



I lavori sono stati introdotti dal sindaco Pietro Arca, alla presenza del consigliere regionale Antonio Solinas. «Quando parliamo di Bilancio ambientale, stiamo parlando di fare i conti con l’ambiente, che significa dare un valore, anche economico, al bene e ai servizi ambientali», ha proseguito l’assessore.



«Così, i cittadini ne hanno una percezione chiara e la comunità viene chiamata ad aiutare l’Amministrazione a difendere questo valore. Anche la Regione fa la sua parte – ha detto Spano – sostenendo i Comuni virtuosi come Sorradile in termini premiali, come ad esempio viene fatto per la raccolta differenziata dei rifiuti: questo meccanismo deve essere applicato a tutti i settori».



