Alghero: martedì notte, Abbanoa chiude i rubinetti

ALGHERO - Domani, martedì 4 dicembre, Abbanoa provvederà alla chiusura notturna dell'erogazione idrica in tutta la città. La chiusura sarà eseguita dalle 23 di domani alle 5 di mercoledì. Ciò è dovuto all'esecuzione di lavori urgenti di riparazione nelle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas che, tramite gli acquedotti di acqua grezza "Coghinas I" e "Coghinas II" riforniscono i potabilizzatori di Abbanoa, compreso quello di Monte Agnese, ad Alghero.