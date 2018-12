Condividi | Red 9:33 Venerdì sera, sarà presentato il nuovo libro di Fabio Forma “L´uomo che non vorresti incontrare” (Bibliotheka edizioni, 2018). Ad accompagnare l´autore ci saranno Giovanni Pala e Tonino Baldino Dicembre di appuntamenti per Il Labirinto



ALGHERO – Venerdì 7 dicembre, alle 18.30, sarà presentato il nuovo libro di Fabio Forma “L'uomo che non vorresti incontrare” (Bibliotheka edizioni, 2018). Ad accompagnare l'autore ci saranno Giovanni Pala e Tonino Baldino. Il libro è il racconto di due giovani uomini, parenti quasi sconosciuti, provenienti da due luoghi lontani, un intreccio di vite che si inseguono tra Parigi e la Sardegna. L'esistenza di due cugini tremendamente diversi viene a collidere: lo scontro porterà a conseguenze drammatiche per entrambi. In fuga dalla vita della banlieue parigina dopo aver pestato qualche piede di troppo, Alain arriva in Sardegna, terra di provenienza della madre.



Lo accoglie Fabrizio, suo cugino, che i suoi giorni calmi (senza grilli per la testa, ma in preda sempre più ad una sconosciuta insofferenza) li ha passati tutti in un piccolo centro della Sardegna. I due non potrebbero essere più diversi: la forzata convivenza scatena dinamiche imprevedibili per entrambi. Dall'incapacità di lasciarsi alle spalle fantasmi ed abitudini del passato, alla scoperta di un modo diverso di vedere il mondo e godersi la pace interiore, dal bisogno sempre più urgente di provare a scuotere la propria esistenza alla paura di mettere in discussione tutto. Le traiettorie dei due cugini si invertono, fino ad una conclusione drammatica quanto ricca di speranza.



Gli appuntamenti di dicembre della libreria Labirinto Mondadori proseguono poi sabato 15, alle 18, con la presentazione della mostra fotografica “La Rivolta di San Valentino. Bahrain 14 Febbraio 2011” e l'intervento di Mario Villa (presidente del Circolo fotografico “Le Conce”) ed Adriana Fara (autotrice di “Dimentica, Never mind” Bahrain Ed. RaineriVivaldelli). L'ultimo appuntamento del mese è la tanto attesa presentazione del nuovo libro di Bianca Pitzorno prevista per mercoledì 19 dicembre. Una galleria di donne di ogni età, raccontate in tutte le loro sfaccettature, nel nuovo romanzo di Bianca Pitzorno, “Il sogno della macchina da cucire” (Bompiani, 2018), che ruota attorno alla vita di una giovane e coraggiosa sartina di fine Ottocento.



