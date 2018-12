Condividi | Red 10:34 Si svolgeranno domenica pomeriggio, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, i festeggiamenti in onore di Sant´Eligio, patrono dei fabbri e di tutte le categorie artigiane che lavorano i metalli tramite il fuoco Il Gremio dei fabbri festeggia il suo Patrono



ALGHERO - Si svolgeranno domenica 9 dicembre, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, i festeggiamenti in onore di Sant'Eligio, patrono dei fabbri e di tutte le categorie artigiane che lavorano i metalli tramite il fuoco. Il programma prevede alle 16.30 la processione che attraverserà le vie del centro storico.



Alle 17.30, verrà celebrata la Santa Messa, alla quale seguirà un rinfresco offerto dal Gremio nel salone Don Gallo, in Via Sant'Erasmo. La cerimonia sarà allietata dalle note della banda musicale della città di Alghero.



Ai festeggiamenti, parteciperanno autorità civili e militari, i gremi artigiani di Alghero, il Gremio dei fabbri di Sassari, i Comitati delle zone limitrofe e le confraternite. "Il Presidente Sergio Sorbara e tutto il gremio invitano la cittadinanza a partecipare".