Ancora un doppio successo per il Tc Alghero

ALGHERO - Continua la striscia positiva per le squadre del Tc Alghero impegnate nel Campionato Invernale di tennis a squadre, con una doppia vittoria in trasferta, sia le ragazze nella Prima serie femminile, sia i ragazzi nella Seconda maschile. Grandissimo risultato per le ragazze, che sbancano i campi del Tc Cagliari imponendosi per 1-2 grazie al doppio decisivo.



Dopo la sconfitta di Arianna Alias con un doppio 6-2 contro Dessolis, Sara D’Alessandro ha battuto 6-0 3-6 6-0 Lilliu e nel doppio decisivo vittoria di D’alessandro in coppia con Chiara Razzuoli (6-2 6-3 su Dessolis e Zucca). Ad Ittiri, gli algheresi si sono imposti con un secco 0-3, grazie alle nette vittorie di Alessandro Pittalis su Bassu per 6-3 6-0, di Gabriele Paolini contro Virdis per 6-1 6-2, e del doppio Michele Fois/Lorenzo Carboni su Bassu/Virdis 6-2 6-2.



Domenica 9 dicembre, alle 10, le ragazze attenderanno a Maria Pia il Ct Decimomannu, sperando di continuare questa serie di importanti vittorie per puntare alla vittoria finale del girone. I ragazzi, invece, avranno un turno di riposo per poi affrontare gli olbiesi del Tc Terranova Olbia.



Nella foto: Chiara Razzuoli e Sara D'Alessandro.