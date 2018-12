Condividi | Red 12:29 La struttura sanitaria è pronta a garantire la continuità assistenziale per i pazienti. Il Policlinico è una struttura fondamentale per l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e per l’attuazione del piano di contenimento e di abbattimento delle liste d’attesa Policlinico sassarese: Ats vicina ai lavoratori



SASSARI - «In questa fase così delicata, l’Ats Sardegna è al fianco dei pazienti e dei lavoratori del Policlinico sassarese che, con il loro prezioso lavoro, svolgono un’attività assistenziale fondamentale per tutto il territorio. Grazie alle molteplici attività ambulatoriali e specialistiche rese alla cittadinanza, la struttura di Viale Italia gioca un ruolo centrale nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e nel piano di contenimento e di abbattimento delle liste d’attesa, del quale il nord Sardegna non può e non deve fare a meno».



È questa la posizione espressa dalla Direzione dell’Ats Sardegna durante l’incontro di ieri mattina (lunedì) con il sindaco di Sassari e con le associazioni di rappresentanza sindacale accolte nella sede di Via Enrico Costa. «L’Ats Sardegna ha già completato e inviato tutta la documentazione richiesta ed è pronta ad impegnarsi, in un’ottica di collaborazione con gli altri attori regionali e nazionali, per ottenere una soluzione positiva a questa vicenda».



In attesa di conoscere gli sviluppi relativi al procedimento regionale sull'accreditamento al Policlinico sassarese, l’Ats Sardegna, in collaborazione con la Aou Sassari, si è già impegnata per garantire la corretta continuità assistenziale per tutti i pazienti: nei giorni scorsi è stato definito il piano per la presa in carico degli interventi chirurgici programmati e dei degenti in ricovero nonché le linee di azione per le prestazioni a favore degli utenti ambulatoriali. L'obiettivo dell’Azienda per la tutela della salute, fatta salva l'auspicata soluzione procedimentale relativa all'accreditamento, è quello di offrire una risposta immediata ai pazienti più fragili e di riprogrammare, superando le immaginabili difficoltà organizzative, le visite ambulatoriali con precisi percorsi assistenziali, studiati a fronte di un evento straordinario.



