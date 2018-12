Condividi | Red 13:56 Area artigianale: disponibilità di un lotto di terreno. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il 15 gennaio 2019, entro le 13. Il bando risulta visionabile nel portale della Centrale unica di committenza, nella sezione Avvisi pubblici in corso Bando per cessione lotto ad Ungias-Galanté



ALGHERO - Ulteriori spazi per le attività produttive ad Alghero, nell’area artigianale Ungias-Galanté. Nei giorni scorsi, è stato pubblicato sull'Albo pretorio del Comune di Alghero e sul portale della Centrale unica di committenza il bando per la cessione di un lotto destinato ad insediamento di attività produttive, commerciali ed artigianali di proprietà del Comune di Alghero. L’area disponibile è di 1.015metri quadri.



Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il 15 gennaio 2019, entro le 13. Il bando risulta visionabile nel portale della Centrale unica di committenza, nella sezione Avvisi pubblici in corso.



Il prezzo di cessione viene determinato in conformità all'art.1 del Regolamento per la cessione di aree destinate ad insediamenti di attività produttive, commerciali ed artigianali. In tal senso, il costo unitario rivalutato per la cessione dell'area, è pari attualmente a 63euro al metro quadro, da intendersi quale prezzo risultante dalla somma dei costi di acquisizione e di realizzazione delle infrastrutture, diminuito dei contributi a fondo perduto, ed al netto delle spese generali.