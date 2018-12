Condividi | P.P. 16:45 Il capogruppo Dem in aula di via Columbano, Mimmo Pirisi, si rivolge direttamente al presidente del Consiglio comunale di Alghero sollecitando la convocazione della massima assise cittadina nel capoluogo isolano Pirisi a Tedde: seduta a Cagliari



ALGHERO - «La Giunta Comunale ha deciso di autoconvocarsi a Cagliari e chiedere per il 12 Dicembre l'audizione del Presidente Pigliaru, dell'assessore all'ambiente Spanu e dei capi gruppo in Consiglio Regionale. Molto bene, credo comunque che il Presidente del Consiglio Comunale Matteo Tedde debba convocare a Cagliari anche il Consiglio Comunale. Non possiamo non far sentire la nostra voce unica sul tema della Posidonia, la Regione deve condividere le proposte fatte dall'amministrazione nelle precedenti riunioni e la finanziaria Regionale deve prevedere somme necessarie per risolvere il problema». Lo dichiara il capogruppo Dem in aula di via Columbano, Mimmo Pirisi, che si rivolge direttamente al presidente sollecitando la convocazione della massima assise cittadina nel capoluogo isolano. Era già successo qualche anno fa: in quell'occasione Sindaco e Consiglio chiedevano maggiore attenzione per le problematiche legate alla chiusure delle rotte Ryanair nel periodo invernale.