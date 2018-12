Condividi | M.P. 18:52 L’incontro, in programma nella Stazione Marittima venerdì 7 dicembre, alle ore 10, è rivolto ai titolari di strutture ricettive e di attività di ristorazione Porto Torres: educational per servizi del turismo



PORTO TORRES - Più promozione con lo strumento educational per illustrare i servizi di accoglienza e guida turistica. Illustrare i servizi di formazione turistica, le opportunità di visita dei principali punti di attrazione della città e potenziare la promozione comune dei beni culturali. È l’obiettivo dell’educational promosso dalle cooperative L’Ibis e Turris Bisleonis attraverso il programma di valorizzazione culturale e ambientale del Comune di Porto Torres.



L’incontro, in programma nella Stazione Marittima venerdì 7 dicembre, alle ore 10, è rivolto ai titolari di strutture ricettive e di attività di ristorazione. Al termine saranno effettuate le visite guidate gratuite nell’area archeologica di Turris Libisonis e nella basilica romanica di San Gavino.



«È un’iniziativa molto interessante, perché i titolari delle strutture e dei locali pubblici sono spesso il primo punto di contatto dei turisti con la città. Naturalmente – sottolinea l’assessora al Turismo, Mara Rassu – non sempre le risposte ricevute nelle strutture o nei ristoranti riescono ad essere esaustive di tutti i servizi al turismo presenti a Porto Torres. L’educational sarà uno strumento utile per capire come indirizzare l’utente verso un determinato servizio di informazioni o di visita di un sito. Spero che in tanti aderiscano a questo appuntamento, perché i cittadini consapevoli sono i primi messaggeri delle bellezze della nostra città».



L’educational si svolgerà nella Stazione Marittima, sede dell’Ufficio turistico, e si concluderà con le visite guidate gratuite all’interno del Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano, dell’area archeologica di Turris Libisonis e della Basilica romanica di San Gavino. La finalità dell’iniziativa è portare avanti una più efficace azione di valorizzazione e promozione del territorio e, nel contempo, promuovere sempre di più i servizi ricettivi e della ristorazione, contribuendo a diffondere una cultura dell’accoglienza e presentando l’intera, e ampia, offerta turistica e culturale di Porto Torres. PORTO TORRES - Più promozione con lo strumento educational per illustrare i servizi di accoglienza e guida turistica. Illustrare i servizi di formazione turistica, le opportunità di visita dei principali punti di attrazione della città e potenziare la promozione comune dei beni culturali. È l’obiettivo dell’educational promosso dalle cooperative L’Ibis e Turris Bisleonis attraverso il programma di valorizzazione culturale e ambientale del Comune di Porto Torres.L’incontro, in programma nella Stazione Marittima venerdì 7 dicembre, alle ore 10, è rivolto ai titolari di strutture ricettive e di attività di ristorazione. Al termine saranno effettuate le visite guidate gratuite nell’area archeologica di Turris Libisonis e nella basilica romanica di San Gavino.«È un’iniziativa molto interessante, perché i titolari delle strutture e dei locali pubblici sono spesso il primo punto di contatto dei turisti con la città. Naturalmente – sottolinea l’assessora al Turismo, Mara Rassu – non sempre le risposte ricevute nelle strutture o nei ristoranti riescono ad essere esaustive di tutti i servizi al turismo presenti a Porto Torres. L’educational sarà uno strumento utile per capire come indirizzare l’utente verso un determinato servizio di informazioni o di visita di un sito. Spero che in tanti aderiscano a questo appuntamento, perché i cittadini consapevoli sono i primi messaggeri delle bellezze della nostra città».L’educational si svolgerà nella Stazione Marittima, sede dell’Ufficio turistico, e si concluderà con le visite guidate gratuite all’interno del Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano, dell’area archeologica di Turris Libisonis e della Basilica romanica di San Gavino. La finalità dell’iniziativa è portare avanti una più efficace azione di valorizzazione e promozione del territorio e, nel contempo, promuovere sempre di più i servizi ricettivi e della ristorazione, contribuendo a diffondere una cultura dell’accoglienza e presentando l’intera, e ampia, offerta turistica e culturale di Porto Torres.