Festival a Cagliari: concerto di Stefano Figliola

CAGLIARI - Dopo le “Conversazioni pianistiche” che ieri (lunedì) hanno visto dialogare il presidente del Conservatorio di Cagliari Gianluca Floris ed il pianista Stefano Figliola, domani, mercoledì 5 dicembre, arriva il penultimo appuntamento per l’ottavo Festival pianistico, dedicato quest’anno a Claude Debussy. Alle 18, nell’auditorium dell’istituzione musicale cagliaritana, in Piazza Porrino, sarà protagonista ancora Figliola, che si esibirà nella serata conclusiva della seconda parte dell'Opera pianistica di Maurice Ravel.



Il programma proporrà la “Pavane pour un infante defunte” la “Sonatine” il “Menuet sur le nom de Haydn”, il “Prelude”, i “Valses nobles et Sentimentales” ed i “Miroirs”. L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 070/493118.



