Basket: recupero per la Mercede

ALGHERO – Oggi (mercoledì), al PalaCorbia, alle 20, la Mercede Alghero ospita il Sant'Orsola Sassari nel match valido come recupero della settima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile. Dopo la prima sconfitta stagionale, contro la Virtus Cagliari, la compagine algherese è seconda in classifica. Per il match di oggi, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Chiara. Obinu, Alessia Satta, capitan Marta Solinas, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri.