Lavori pubblici: 26milioni agli Enti locali



CAGLIARI - È pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna la graduatoria provvisoria degli Enti locali beneficiari dei 26milioni di euro stanziati nella Legge di stabilità 2018 per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma ed in sicurezza di opere pubbliche ed infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. «Le domande finanziate sono ottantotto, a fronte di trecento richieste complessive: numeri che fotografano l’imponente fabbisogno degli Enti locali della Sardegna rispetto alle problematiche di adeguamento ai nuovi standard di sicurezza e di completamento di strutture essenziali per i servizi alla cittadinanza», dichiara l'assessore regionale dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini.



«Con la finanziaria di prossima approvazione – prosegue Balzarini - la Giunta prevede di incrementare le risorse attualmente disponibili di 10milioni di euro, consentendo di soddisfare ulteriori trentotto istanze dell’attuale graduatoria». I criteri su cui è basata la selezione, contenuti nella delibera del 19 giugno, con cui la Giunta ha approvato l’avviso pubblico, prevedono, tra l'altro, premialità per gli interventi di messa in sicurezza e la ripartizione territoriale delle risorse attraverso quote attribuite alle aree geografiche corrispondenti alle attuali Province, inglobando la Città Metropolitana di Cagliari nella Provincia del Sud Sardegna, secondo criteri e indicazioni della Conferenza Regione-Enti Locali.



Con la pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli Enti potranno eventualmente formulare osservazioni. Successivamente, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.



