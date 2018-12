Condividi | A.S. 13:05 La conferma era arrivata a fine agosto. Adesso c´è la data: il prossimo mercoledì 12 dicembre la riapertura della sede della Generalitat de Catalunya di Alghero Generalitat, apre la sede di Alghero



ALGHERO - La notizia era nell'area da tempo e confermata alla fine dello scorso agosto in occasione dell'incontro in via Columbano tra Mario Bruno e il responsabile per l'Italia del governo Catalano, Luca Bellizzi [ LEGGI ]. Adesso c'è la data: il prossimo mercoledì 12 dicembre riapre la Sede Italiana della Generalitat de Catalunya ad Alghero.Il nuovo delegato che sostituisce Joan Elies Adell Pitarch, chiamato da qualche mese a nuovo prestigioso incarico, sarà accompagnato a Porta Terra proprio da Luca Bellizzi, per un primo incontro ufficiale. Si tratta certamente di una buona notizia per il territorio e i rapporti culturali ed economici con la sardegna, dopo i fatti catalani dello scorso anno. La chiusura della delegazione non aveva infatti interrotto le relazioni, sempre molto fitte tra Alghero e Barcellona, col sindaco che aveva interessato i Governi di Madrid e di Roma per rappresentare i forti legami esistenti tra i paesi catalani e la città sarda di Alghero [ LEGGI Dalla amministrazione comunale, a nome della comunità algherese, era così giunta la richiesta forte ed immediatamente rivolta al governo spagnolo e a quello catalano per la riapertura della Sede istituzionale. Richiesta che era stata fatta propria quasi all'unanimità degli ex sindaci di Alghero [ LEGGI ], ma anche da numerose associazioni culturali del territorio.