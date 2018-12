Condividi | P.P. 17:59 La Regione Sardegna ha pubblicato i bandi per la partecipazione delle aziende del settore alle fiere internazionali del turismo. Le aziende selezionate potranno partecipare in qualità di coespositori Fiere turistiche: bandi regionali



PORTO TORRES - La Regione Sardegna ha pubblicato i bandi per la partecipazione delle aziende del settore alle fiere internazionali del turismo. La scadenza per le fiere di Zurigo, Utrecht, Madrid è fissata per le ore 10 del 10 dicembre, quella per Dusseldorf per le ore 10 del 13 dicembre e la scadenza per le fiere di Monaco, Bruxelles, Monaco di Baviera e Milano per le ore 10 del 14 dicembre. Gli avvisi contengono indicazioni sui requisiti per presentare domanda e la modulistica. Le aziende selezionate potranno partecipare in qualità di coespositori nello stand della Regione Autonoma della Sardegna. PORTO TORRES - La Regione Sardegna ha pubblicato i bandi per la partecipazione delle aziende del settore alle fiere internazionali del turismo. La scadenza per le fiere di Zurigo, Utrecht, Madrid è fissata per le ore 10 del 10 dicembre, quella per Dusseldorf per le ore 10 del 13 dicembre e la scadenza per le fiere di Monaco, Bruxelles, Monaco di Baviera e Milano per le ore 10 del 14 dicembre. Gli avvisi contengono indicazioni sui requisiti per presentare domanda e la modulistica. Le aziende selezionate potranno partecipare in qualità di coespositori nello stand della Regione Autonoma della Sardegna.