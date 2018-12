Condividi | Red 22:42 La deputata algherese, con la senatrice Virginia La Mura, hanno incontrato il coordinatore responsabile della Gestione integrata del ciclo dei rifiuti Sergio Cristofanelli. A fine mese, le due rappresentanti del Movimento 5 stelle effettueranno un sopralluogo sulla spiaggia del Lido San Giovanni Posidonia: Paola Deiana chiama il Ministero



ALGHERO - Sulla questione Posidonia, pianta marina indispensabile per l'ecosistema, su cui si sta discutendo in questi giorni ad Alghero, intervengono la deputata Paola Deiana e la senatrice Virginia La Mura. Ieri (martedì), infatti, le rappresentanti in Parlamento del Movimento 5 stelle hanno incontrato il coordinatore responsabile della Gestione integrata del ciclo dei rifiuti Sergio Cristofanelli al Ministero dell’Ambiente.



Nel corso della riunione, è emersa la volontà condivisa di lavorare su una normativa ad hoc sulla gestione della Posidonia oceanica spiaggiata, che interessi le diverse città balneari italiane. Inoltre, durante l’incontro si è parlato di eventuali proposte operative.



A fine mese, Deiana e La Mura saranno ad Alghero per un sopralluogo sulla spiaggia del Lido San Giovanni, luogo di stoccaggio della posidonia e centro di numerose polemiche. Nell’occasione, le due rappresentanti pentastellate incontreranno gli operatori del settore e le Istituzioni, nel corso di un convegno aperto a tutti, promuovendo così un confronto diretto tra le diverse realtà.



