Furti ad Olbia: ladro scoperto grazie al dna



OLBIA - Continua la collaborazione tra i Carabinieri della Territoriale ed il Ris di Cagliari e continuano ad arrivare risultati importanti. Grazie ai rilievi effettuati dai Carabinieri del Reparto Territoriale ed alle indagini condotte dalla Stazione di Olbia Centro, i militari di Via D’Annunzio hanno scoperto l’autore di altri due furti consumati ad Olbia tra la fine del 2017 e quest’anno.



Ad ottobre dello scorso anno, nel corso della notte, dei ladri erano entrati in azione ne "La Pasticceria dell'Isola" rompendo una finestra sul retro ed allontanandosi con 80euro contenuti nel registratore di cassa mentre, alla fine di maggio, il ladro era riuscito ad introdursi nel negozio "Party world" di Corso Umberto, sempre rompendo una finestra sul retro, ed aveva rubato circa 100euro. I rilievi avevano consentito di trovare tracce di sangue lasciate dall'autore del furto che, una volta sottoposte all'esame da parte del Ris di Cagliari, sono risultate appartenere ad una vecchia conoscenza delle Forze dell'ordine, un 43enne di Olbia, attualmente detenuto nel carcere di Bancali per altri reati, tanto che i militari di Via D'Annunzio sono andati direttamente a Sassari per notificargli l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania.