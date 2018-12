Condividi | Red 10:46 Domani sera, la libreria in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, inaugurerà la mostra d´arte della pittrice Danese Sara Bachmann, una galleria di ritratti di artiste, scrittrici e muse. Con l´artista, interverranno Gianni Crobe e Stefano Resmini Le amiche di Freya alla Libreria Cyrano



ALGHERO – Domani, venerdì 7 dicembre, alle 19, la Libreria Cyrano di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 11, inaugurerà la mostra d'arte “Le amiche di Freya”, della pittrice danese Sara Bachmann. Con l'artista, interverranno Gianni Crobe e Stefano Resmini.



L'allestimento è costituito da una galleria di ritratti realizzati da Bachmann e dedicati ad una serie di grandi donne del mondo dell’arte e della letteratura: Yaioi Kusama, La giuditta di Klimt, Peggy Guggenheim, Frida Kalo, ma anche a figure di riferimento del mondo sardo, donne coraggiose e rivoluzionarie come Edina Altara, Joyce Lussu o le sorelle Coroneo. Il percorso formativo di Sara Bachmann comincia in Danimarca, sua terra d’origine, con una formazione artistica accademica perfezionata poi a Firenze, dove ha concluso gli studi con uno studio sul rapporto tra la moda e l’arte contemporanea.



Il suo filone, battezzato “Le Amiche di Freya”, sono il connubio tra la sua visione figurativa di soggetti femminili e la ricerca iconografica della donna sarda affrontata invece dal suo compagno, l'architetto di origini sarde Gianni Crobe. Ispirati entrambi dai giochi d’infanzia della loro figlia “Freya”, cominciano un'intensa produzione di ritratti tutti caratterizzati da figure femminili stilizzate da visi lunari e da grandi occhi profondi.



