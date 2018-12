Condividi | Red 10:17 Domenica, è in programma un´escursione sul complesso del Monte Limbara, nel territorio comunale di Tempio Pausania. Il sentiero proposto si estende nella pace del bosco di lecci, sughere e castagni, che ricopre l´intera area ed offrirà numerosi e panoramici affacci sulle vallate sottostanti ExplorAlghero scala il Limbara



ALGHERO - Domenica 9 dicembre, ExplorAlghero propone un'escursione sul complesso del Monte Limbara, nel territorio comunale di Tempio Pausania. Il sentiero proposto si estende nella pace del bosco di lecci, sughere e castagni, che ricopre l'intera area ed offrirà numerosi e panoramici affacci sulle vallate sottostanti. Caratteristici sono i piccoli ruscelli d'acqua di cui il territorio è ricco, ma soprattutto gli imponenti tafoni granitici, che in gallurese vengono chiamati “Li Conchi”. Il percorso proposto ha una lunghezza di circa 12chilometri, tra andata e ritorno, con un dislivello di circa 300metri e pendenza massima del 35percento. Il tracciato presenta un fondo prevalentemente incoerente su base rocciosa.



L'escursione di livello Ee (escursionisti esperti), avrà una durata di circa sei ore e prevederà un numero massimo di trenta partecipanti. Pertanto, si rende obbligatoria la prenotazione entro sabato mattina. Per l'occasione, sono indispensabili un discreto allenamento alle lunghe camminate su terreni accidentati con forti pendenze, scarpe da trekking, un abbigliamento adatto alla stagione ed una buona riserva di acqua. Gli organizzatori consigliano di portare un pasto al sacco, che verrà consumato a metà percorso. ExplorAlghero raccomanda a tutti i partecipanti di considerare bene le informazioni sulla difficoltà del percorso ed equipaggiamento richiesto, prima di prenotare. Inoltre, l'associazione si riserva di annullare l'escursione se le condizioni meteo non fossero ottimali e se non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti.



Il ritrovo nel Piazzale della Pace, davanti al porto, è previsto per le 7.30, mentre si partirà verso il Monte Limbara un quarto d'ora dopo. Alle 8.15, ritrovo al distributore lungo la Strada statale 131, dopo le gallerie, per chi proviene da altri Comuni. L'escursione inizierà alle 10.30 e si concluderà attorno alle 16.30. Il prezzo per l'escursione è di 15euro a persona. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare ai numeri 331/3400862 o 079/942111 (dalle 9 alle 15, dal martedì al sabato) o inviare una e-mail all'indirizzo web info@exploralghero.it.