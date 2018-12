Condividi | Red 7:19 «All’ultimo miglio di una vicenda lunga e complessa», hanno dichiarato gli assessori regionali del Personale e dell´Agricoltura Filippo Spanu e Pier Luigi Caria Lavoratori Aras: incontro con i sindacati



CAGLIARI - «Dobbiamo percorrere l’ultimo miglio di una vicenda lunga e complessa, su cui da parte dei Ministeri coinvolti stanno giungendo segnali che ci confortano. C’è la volontà di trovare in tempi rapidi una soluzione».



Lo hanno detto gli assessori regionali del Personale e dell’Agricoltura Filippo Spanu e Pier Luigi Caria, che martedì hanno incontrato a Cagliari, nella sala riunioni dell'Assessorato degli Affari Generali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per fare il punto sulla vicenda dei lavoratori dell’Aras. Erano presenti i direttori generali dell’Agenzia Laore e dell’Assessorato dell’Agricoltura Maria Ibba e Sebastiano Piredda.



«La Regione – hanno ribadito gli assessori – è impegnata con grande determinazione a dare attuazione alla legge n.3 del 2009, che prevede l’inserimento dei lavoratori nell’ambito dell’agenzia Laore. Attendiamo con ottimismo il prossimo incontro con i Ministeri della Pubblica amministrazione, delle politiche agricole, dell’economia e degli affari regionali, in programma a Roma il 13 dicembre».



