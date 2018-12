Condividi | S.O. 9:20 E´ successo la scorsa notte nel centro commerciale di via XX Settembre, proprio all´ingresso della città. Magro il bottino: qualche confezione di profumi e detersivi Maurys ad Alghero, vetrata sfondata



ALGHERO - Malviventi in azione ad Alghero. Hanno sfondato la vetrata d'ingresso con un blocchetto di cemento e sono entrati dentro il grande magazzino Maurys ad Alghero. E' successo la scorsa notte nel centro commerciale di via XX Settembre, proprio all'ingresso della città. Magro il bottino: qualche confezione di profumi e detersivi. Indagano i carabinieri di Alghero.