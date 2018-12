Condividi | Red 15:37 In concomitanza con le manifestazioni in programma in città sabato e domenica, in particolare per quelle dedicate ai motori che interessano il Piazzale della Pace, con conseguente divieto di sosta, verranno resi disponibili gratuitamente i parcheggi del multipiano di Piazza dei Mercati Piazza dei Mercati gratis h24 nel weekend



ALGHERO - In concomitanza con le manifestazioni in programma in città sabato 8 e domenica 9 dicembre, in particolare per quelle dedicate ai motori che interessano il Piazzale della Pace, con conseguente divieto di sosta, verranno resi disponibili gratuitamente i parcheggi del multipiano di Piazza dei Mercati. La Società In House garantirà l'apertura h24 del parcheggio interrato.