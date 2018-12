Condividi | M.P. 16:15 Sono iniziate in Piazza Umberto I e in Piazza della Consolata le attività di installazione delle decorazioni luminose. L’iniziativa si è resa possibile grazie allo stanziamento dei fondi Cultura Porto Torres: fondi per allestimento natalizio



PORTO TORRES - Sono iniziate in Piazza Umberto I e in Piazza della Consolata le attività di installazione delle decorazioni luminose. L’iniziativa si è resa possibile grazie allo stanziamento dei fondi che erano rimasti nella disponibilità del settore Cultura prima dell’approvazione dell’avanzo di bilancio, avvenuta il 30 novembre.



«La delibera di indirizzo è stata approvata un mese fa e per questo siamo riusciti a rispettare i tempi burocratici per l’affidamento, in modo da garantire l’accensione delle luci nelle due piazze l’8 dicembre. Per quanto riguarda le luminarie nel corso Vittorio Emanuele, invece – ricorda l’assessora alla Cultura, Mara Rassu – ulteriori fondi, circa 7mila euro, sono stati recuperati in sede di approvazione dell’avanzo di bilancio e occorrerà attendere qualche giorno in più affinché vengano completate le procedure di affidamento da parte degli uffici per dare il via libera all’installazione». PORTO TORRES - Sono iniziate in Piazza Umberto I e in Piazza della Consolata le attività di installazione delle decorazioni luminose. L’iniziativa si è resa possibile grazie allo stanziamento dei fondi che erano rimasti nella disponibilità del settore Cultura prima dell’approvazione dell’avanzo di bilancio, avvenuta il 30 novembre.«La delibera di indirizzo è stata approvata un mese fa e per questo siamo riusciti a rispettare i tempi burocratici per l’affidamento, in modo da garantire l’accensione delle luci nelle due piazze l’8 dicembre. Per quanto riguarda le luminarie nel corso Vittorio Emanuele, invece – ricorda l’assessora alla Cultura, Mara Rassu – ulteriori fondi, circa 7mila euro, sono stati recuperati in sede di approvazione dell’avanzo di bilancio e occorrerà attendere qualche giorno in più affinché vengano completate le procedure di affidamento da parte degli uffici per dare il via libera all’installazione».