Condividi | Red 21:29 Alla Pinacoteca di Sassari, un altro grande successo per le presentazioni dell’Opera di Giacomo Puccini, in programma venerdì sera e domenica pomeriggio in replica al Teatro Comunale Tutti i colori della Bohème come un quadro d’autore



SASSARI – Un capolavoro tra le opere d’arte: non poteva concludersi meglio il ciclo di presentazioni della Stagione lirica 2018 curata dall’Ente concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari, che saluta l’anno con “La bohème” di Giacomo Puccini, raccontata tra i quadri della Pinacoteca nazionale di Sassari. Il museo di Piazza Santa Caterina ha ospitato l’affollatissima conferenza su una delle più amate opere di Giacomo Puccini, che debuttò il primo febbraio 1896 al Teatro Regio di Torino e che sarà proposta al Teatro Comunale di Sassari domani, venerdì 7 dicembre, alle 20.30, e domenica 9, in replica, alle 16.30. L’immortale vicenda dei bohèmien parigini, descritta dalla musica di Puccini e dalle parole dei librettisti Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, è stata ripercorsa dalla musicologa Paola Cossu con il regista dell’allestimento sassarese Matteo Mazzoni (che firma anche i costumi), con il visual artist Luca Attilii (curatore delle videoproiezioni) e Michael Balke (direttore dell’Orchestra dell’Ente concerti).



«Siamo partiti dalla tradizione, da un allestimento degli Anni Cinquanta di Nicola Benois con le tele dipinte a mano, e l’abbiamo affiancata a una moderna rappresentazione, la videoproiezione, che amplifica la realtà del palcoscenico», ha spiegato Mazzoni, aggiungendo che la sua Bohème è ambientata lungo tutto il 1800. «Puccini, ultimo dei grandi compositori d’opera, con questo capolavoro sembra parlare al cinema e la trama di Bohème pare quasi un copione del Neorealismo italiano». L’aggiunta delle videoproiezioni ad un allestimento tradizionale, ha aggiunto Attilii, «può fornire un ulteriore momento di comprensione, ma sempre con grande rispetto per la musica e per le idee, perché non possiamo commettere l’errore di abusare di un capolavoro come questo in nome dell’arte». Ma se La bohème è una colonna indiscussa del melodramma mondiale, si deve al lavoro di Puccini. «La partitura dell’opera è straordinaria, perché descrive la vita – ha detto Balke - È scioccante e coinvolgente, presenta emozioni improvvise e straordinarie con una diversità di linguaggio sia musicale, che librettistica, frutto di una collaborazione intensa e schietta tra compositore e autori del testo, che restituisce anche con l’orchestra una corrispondenza piena e molto avanzata».



Continui cambi dal comico al tragico sottolineano un immenso dramma, che a Sassari mancava da dieci anni e che ha registrato il tutto esaurito per entrambe le recite. A vestire i panni dei due amanti Mimì e Rodolfo saranno il soprano Daniela Schillaci ed il tenore Massimiliano Pisapia, entrambi con grande esperienza nel ruolo. Marcello sarà il basso-baritono di origine rumena-ungherese Zoltán Nagy, Schaunard il baritono costaricano William Hernández e Colline il basso Alessandro Spina. Musetta è interpretata dal soprano cagliaritano Ilaria Vanacore (già Elvira ne “L’taliana inn Algeri”, che ha aperto la Stagione sassarese). Il tenore Bruno Lazzaretti vestirà i panni di Benoit ed Alcindoro, mentre Parpignol sarà il giovane tenore nuorese Marco Puggioni (già Milfort nella “Cambiale di matrimonio”). Completeranno il cast Fabrizio Mangatia (sergente dei doganieri), Antonello Lambroni (doganiere) e Claudio Deledda (venditore). Il coro dell’Ente concerti è preparato come sempre da Antonio Costa, mentre i giovani delle “Note Colorate” della Corale Rossini sono istruiti da Claudia Dolce. Le luci sono di Tony Grandi, mentre ha collaborato per le scene Cristian Demuro. L’opera è stata proposta oggi pomeriggio agli studenti nella tradizionale anteprima riservata alle scuole, in un teatro tutto esaurito. Commenti SASSARI – Un capolavoro tra le opere d’arte: non poteva concludersi meglio il ciclo di presentazioni della Stagione lirica 2018 curata dall’Ente concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari, che saluta l’anno con “La bohème” di Giacomo Puccini, raccontata tra i quadri della Pinacoteca nazionale di Sassari. Il museo di Piazza Santa Caterina ha ospitato l’affollatissima conferenza su una delle più amate opere di Giacomo Puccini, che debuttò il primo febbraio 1896 al Teatro Regio di Torino e che sarà proposta al Teatro Comunale di Sassari domani, venerdì 7 dicembre, alle 20.30, e domenica 9, in replica, alle 16.30. L’immortale vicenda dei bohèmien parigini, descritta dalla musica di Puccini e dalle parole dei librettisti Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, è stata ripercorsa dalla musicologa Paola Cossu con il regista dell’allestimento sassarese Matteo Mazzoni (che firma anche i costumi), con il visual artist Luca Attilii (curatore delle videoproiezioni) e Michael Balke (direttore dell’Orchestra dell’Ente concerti).«Siamo partiti dalla tradizione, da un allestimento degli Anni Cinquanta di Nicola Benois con le tele dipinte a mano, e l’abbiamo affiancata a una moderna rappresentazione, la videoproiezione, che amplifica la realtà del palcoscenico», ha spiegato Mazzoni, aggiungendo che la sua Bohème è ambientata lungo tutto il 1800. «Puccini, ultimo dei grandi compositori d’opera, con questo capolavoro sembra parlare al cinema e la trama di Bohème pare quasi un copione del Neorealismo italiano». L’aggiunta delle videoproiezioni ad un allestimento tradizionale, ha aggiunto Attilii, «può fornire un ulteriore momento di comprensione, ma sempre con grande rispetto per la musica e per le idee, perché non possiamo commettere l’errore di abusare di un capolavoro come questo in nome dell’arte». Ma se La bohème è una colonna indiscussa del melodramma mondiale, si deve al lavoro di Puccini. «La partitura dell’opera è straordinaria, perché descrive la vita – ha detto Balke - È scioccante e coinvolgente, presenta emozioni improvvise e straordinarie con una diversità di linguaggio sia musicale, che librettistica, frutto di una collaborazione intensa e schietta tra compositore e autori del testo, che restituisce anche con l’orchestra una corrispondenza piena e molto avanzata».Continui cambi dal comico al tragico sottolineano un immenso dramma, che a Sassari mancava da dieci anni e che ha registrato il tutto esaurito per entrambe le recite. A vestire i panni dei due amanti Mimì e Rodolfo saranno il soprano Daniela Schillaci ed il tenore Massimiliano Pisapia, entrambi con grande esperienza nel ruolo. Marcello sarà il basso-baritono di origine rumena-ungherese Zoltán Nagy, Schaunard il baritono costaricano William Hernández e Colline il basso Alessandro Spina. Musetta è interpretata dal soprano cagliaritano Ilaria Vanacore (già Elvira ne “L’taliana inn Algeri”, che ha aperto la Stagione sassarese). Il tenore Bruno Lazzaretti vestirà i panni di Benoit ed Alcindoro, mentre Parpignol sarà il giovane tenore nuorese Marco Puggioni (già Milfort nella “Cambiale di matrimonio”). Completeranno il cast Fabrizio Mangatia (sergente dei doganieri), Antonello Lambroni (doganiere) e Claudio Deledda (venditore). Il coro dell’Ente concerti è preparato come sempre da Antonio Costa, mentre i giovani delle “Note Colorate” della Corale Rossini sono istruiti da Claudia Dolce. Le luci sono di Tony Grandi, mentre ha collaborato per le scene Cristian Demuro. L’opera è stata proposta oggi pomeriggio agli studenti nella tradizionale anteprima riservata alle scuole, in un teatro tutto esaurito.