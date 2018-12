Condividi | Red 7:06 Le Fiamme gialle di Muravera hanno concluso un controllo nei confronti di un cittadino residente a Villasimius proprietario di due immobili, uno ad uso commerciale affittato ad una società e l’altro, ad uso abitativo dato in locazione ad una nucleo familiare Affitti fantasma per 24mila euro



VILLASIMIUS - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Muravera hanno concluso un controllo nei confronti di un cittadino residente a Villasimius proprietario di due immobili, uno ad uso commerciale affittato ad una società e l’altro, ad uso abitativo dato in locazione ad una nucleo familiare. L'indagine ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del Corpo con i dati estrapolati dai contratti di locazione registrati all’Agenzia delle Entrate.



I controlli operati dai finanzieri si sono basati sulla disamina della documentazione esibita e delle dichiarazioni acquisite, finalizzate ad appurare l'effettività dei canoni incassati dai soggetti ispezionati e le relative omissioni dichiarative e di versamento. Gli elementi raccolti hanno consentito di rilevare che l'uomoo ha omesso di dichiarare importi derivanti da canoni di locazione relativi agli immobili affittati nel 2014, 2015 e 2016, per una cifra complessiva di 23.761,49euro. Dall'inizio dell'anno, l'attività delle Fiamme gialle di Cagliari nello specifico comparto ha condotto alla scoperta di proventi sottratti al Fisco per un totale di oltre 1.976.800euro.