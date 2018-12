Condividi | S.O. 10:45 I migliori ristoranti d’Italia? Per TripAdvisor nella fascia di prezzo media il migliore sta in Sardegna: Sa Mandra, ad Alghero, è stata scelta in base ai feedback degli utenti TripAdvisor: Sa Mandra il migliore d´Italia



ALGHERO - Il popolare sito TripAdvisor, riferimento quotidiano per milioni di turisti nel mondo, ha pubblicato le speciali classifiche Traveler’s Choice Restaurants 2018, dedicate ai migliori ristoranti italiani scelti in base alle recensioni degli utenti. Il premio è diviso in due categorie: ristoranti di lusso e ristoranti fascia media. Se il ristorante Villa Crespi, in provincia di Novara, è il miglior ristorante di lusso in Italia, nella fascia media il miglior ristorante è in Sardegna, precisante l’Agriturismo Sa Mandra, ad Alghero.



Il tour gastronomico di TripAdvisor alla scoperta dei migliori ristoranti di fascia di prezzo media copre gran parte della Penisola e appaga tutti i palati. Proprio in Sardegna, come detto, si trova il vincitore di questa categoria: l’Azienda Agrituristica Sa Mandra di Alghero, premiato dalla scelta di migliaia di utenti ogni anno. Il primo posto è stato raggiunto grazie ai feedback e recensioni degli stessi utenti.



Un grande orgoglio per la famiglia Murrocu, capace negli ultimi 30 anni di portare l'azienda Sa Mandra ad altissimi livelli, facendola divenire un riferimento per l'esperienza enogastronomica e turistica a livello nazionale e internazionale. L'intera famiglia è particolarmente felice e orgogliosa del riconoscimento raggiunto, un titolo di particolare significato proprio perché viene dalle persone che ogni anno scelgono Sa Mandra per vivere un'esperienza memorabile, innovata costantemente, mantenendo però sempre fede alla tradizione.