Domani pomeriggio, per il match di calcio femminile nazionale, le rossoblu affronteranno sul campo di Latte Dolce la capolista del girone B del campionato interregionale di serie C Coppa Italia: la Torres ospite la Riozzese



SASSARI - Non c'è neanche il tempo di riposare dalle fatiche della gara di Forlì, che si ritorna subito in campo: la Sassari Torres è chiamata a rispondere all'impegno di Coppa Italia contro la Riozzese, in programma domani, sabato 8 dicembre, alle ore 14.30, sul campo di Latte Dolce. In concomitanza con il turno di riposo in campionato, le rossoblù si apprestano a vivere la seconda fase della coppa nazionale, dopo aver passato il turno nel doppio confronto contro l'Oristano.



L'avversario sarà la Riozzese, capolista del girone B della Serie C interregionale ed ex avversaria sul campo durante la passata stagione. La formazione lombarda, proiettata verso una cavalcata fino ai playoff per la serie cadetta, arriverà a Sassari con il chiaro intento di passare il turno, dunque ci si aspetta una gara aperta a qualsiasi risultato, vista la gran voglia di rivalsa che sta vivendo la Torres.



Il regolamento della Coppa Italia prevede che gli ottavi di finale si giochino in gara unica ad eliminazione diretta. Quarti di finale e semifinali, invece, si disputeranno in partite di andata e ritorno. La finale, in programma il 4 maggio 2019, si disputerà in gara unica ed in campo neutro.



