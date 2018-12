Condividi | A.B. 16:28 «Non esistono più le condizioni politiche e personali per esercitare al meglio il ruolo a me affidatomi». Dimissioni per l’assessore alle Finanze del Comune di Alghero Gavino Tanchis Caos Step, Tanchis getta la spugna



ALGHERO - Il cortocircuito generato con l’avvio del servizio da parte della Step, la società incaricata dall’Amministrazione comunale di Alghero per la gestione di accertamenti e riscossione coattiva, ha la prima vittima illustre. Dimissioni per l’assessore alle Finanze, Demanio e Tributi Gavino Tanchis.



«Non esistono più le condizioni politiche e personali per esercitare al meglio il ruolo a me affidatomi». Poche righe quelle consegnate dall’ormai ex assessore nelle mani del sindaco Mario Bruno, al termine di una riunione svoltasi a Porta Terra con associazioni di albergatori e artigiani, ufficio tributi e la stessa Step. Incontro chiusosi, secondo le prime indiscrezioni non ancora ufficiali, con l'accordo tra le parti coinvolte e l'accoglimento delle richieste di annullamento di una buona parte degli avvisi notificati alle aziende.



Proprio sull'Assessorato guidato dall'avvocato Tanchis, potrebbero essere cadute le maggiori responsabilità del mancato controllo sull'operato della nuova società di riscossione, in servizio da pochi mesi ad Alghero. Sarà il primo cittadino, probabilmente già dalle prossime ore ed in attesa d'individuare il sostituto alla guida dell'Assessorato, ad affidare le deleghe ad intermin.