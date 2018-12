Condividi | M.P. 16:33 Riaperti i termini del bando per gli incentivi per la sterilizzazione dei cani. Sarà possibile presentare le richieste dei contributi finalizzati alla sterilizzazione dei cani padronali di sesso femminile Porto Torres, incentivi sterilizzazione cani: bando riaperto



La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 17 dicembre. Nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e scadenze, sono pubblicati l’avviso integrale e la modulistica. PORTO TORRES - Riaperti i termini del bando per gli incentivi per la sterilizzazione dei cani. Sarà possibile presentare le richieste dei contributi finalizzati alla sterilizzazione dei cani padronali di sesso femminile.La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 17 dicembre. Nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e scadenze, sono pubblicati l’avviso integrale e la modulistica.