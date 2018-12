Condividi | M.P. 17:08 Sono in pagamento presso la Tesoreria comunale (Banco di Sardegna) le mensilità di novembre e dicembre riservate agli utenti del progetto di Reddito di inclusione sociale (Reis) Porto Torres: in pagamento i sussidi del Reis



PORTO TORRES - Sono in pagamento presso la Tesoreria comunale (Banco di Sardegna) le mensilità di novembre e dicembre riservate agli utenti del progetto di Reddito di inclusione sociale (Reis).Il sussidio economico mensile (stabilito tra i 200 e i 500 euro) verrà erogato ai nuclei familiari in condizione di povertà, condizionata però allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva e finalizzato al superamento di questa condizione, quali ad esempio l’inserimento in attività di servizio civico e azioni di cittadinanza attiva.



