La Giunta regionale ha autorizzato il trasferimento al Comune di Porto Torres, al prezzo simbolico di un euro, l'ex ostello della gioventù di via Balai e dei parchi San Gavino e Chico Mendes Parchi e Ostello via Balai: ceduti a 1 euro



PORTO TORRES - La cessione senza vincoli è stata formalizzata da una delibera di Giunta regionale che ha autorizzato il trasferimento al Comune di Porto Torres, al prezzo simbolico di un euro, dell’ex ostello della gioventù di via Balai e dei parchi San Gavino e Chico Mendes. I beni sono stati ceduti in quanto non sono funzionalmente utilizzati per i servizi della Regione, mentre sono di grande interesse per il Comune.



«Le nostre interlocuzioni con l’assessorato regionale sono state proficue. Nei mesi scorsi - sottolinea l'assessore al Patrimonio, Marcello Zirulia - avevamo ribadito alla Regione la necessità di procedere alla cessione senza vincoli di destinazione d'uso dell’ex ostello, per il quale dal 2008 era stata deliberata l'acquisizione come casa famiglia, e avevamo richiesto la cessione delle aree in cui si trovano i parchi San Gavino e Chico Mendes». I beni ora potranno essere nella piena disponibilità del Comune di Porto Torres.



