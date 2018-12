Condividi | M.P. 21:37 Sorgerà all’interno delle aree di proprietà del cane a sei zampe ed è parte del “Progetto Italia” di Eni per la realizzazione dell´impianto che si divide in due sezioni di 17 e 14 Megawatt da realizzarsi in sei mesi Fotovoltaico: assegnato appalto Eni per Porto Torres



PORTO TORRES - Sarà la greca Aktor - gruppo Ellaktor - a realizzare il parco fotovoltaico da 17 MW di Eni nella zona industriale di Porto Torres. La stessa società si era aggiudicata il bando per la realizzazione del fotovoltaico di di Assemini.



Sorgerà all’interno delle aree di proprietà del cane a sei zampe ed è parte del “Progetto Italia” di Eni per la realizzazione dell'impianto che si divide in due sezioni di 17 e 14 Megawatt da realizzarsi in sei mesi con l’impiego di circa 100 unità lavorative e una decina nella fase operativa, occupazione che coinvolgerà le maestranze del bacino di Porto Torres e Sassari. Il cantiere verrà aperto nei prossimi giorni per un costo che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. L’intervento di Porto Torres rientra perfettamente nel Piano energetico regionale, approvato dalla Giunta due anni fa, grazie al quale la Regione ha programmato e indirizzato gli interventi strategici in tema di energia.



Una grande attenzione, nel Pears, è rivolta alle rinnovabili, alla ricerca, all'efficientamento e alla riduzione di emissioni di CO2. La Commissione Europea, per esempio, ha definito un modello innovativo a livello mondiale l'impianto solare termodinamico e fotovoltaico realizzato dalla Regione nell'area industriale di Ottana e inaugurato nel novembre scorso. L'opera sperimentale integra per la prima volta le tecnologie solari, il termodinamico e il fotovoltaico a concentrazione con nuove tecnologie.