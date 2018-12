Condividi | Red 14:11 La compagine algherese gioca oggi, per la decima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, sul parquet della Palestra Genneruxi di Cagliari, contro il Su Planu Basket: girone di ritorno per la Mercede



ALGHERO – Archiviato con soddisfazione il girone d'andata (con otto vittorie in nove partite), la Mercede Alghero si rituffa nel girone di ritorno. Oggi (sabato), alle 17, la compagine algherese gioca oggi, per la decima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, sul parquet della Palestra Genneruxi di Cagliari, contro il Su Planu.



All'andata, la Mercede si impose al PalaCorbia per 77-61. Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Martina Idili (alla prima in maglia biancoblu), Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Veronica Monti, capitan Marta Solinas, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri. Commenti ALGHERO – Archiviato con soddisfazione il girone d'andata (con otto vittorie in nove partite), la Mercede Alghero si rituffa nel girone di ritorno. Oggi (sabato), alle 17, la compagine algherese gioca oggi, per la decima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, sul parquet della Palestra Genneruxi di Cagliari, contro il Su Planu.All'andata, la Mercede si impose al PalaCorbia per 77-61. Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Martina Idili (alla prima in maglia biancoblu), Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Veronica Monti, capitan Marta Solinas, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri.