L´opera di Giacomo Puccini è tornata a Sassari dopo dieci anni in un allestimento tradizionale rivisitato dal regista Matteo Mazzoni e ha riscosso un ottimo successo ieri al Teatro Comunale, ultimo titolo nel cartellone 2018 dell'Ente concerti "Marialisa de Carolis" La bohème chiude tra gli applausi una Stagione da record



SASSARI – Era attesa dall’inizio della Stagione lirica ed è stata premiata con il “tutto esaurito” e ripetuti applausi per tutti i protagonisti: “La bohème di Giacomo Puccini è tornata a Sassari dopo dieci anni in un allestimento tradizionale rivisitato dal regista Matteo Mazzoni e ha riscosso un ottimo successo ieri (venerdì) al Teatro Comunale, ultimo titolo nel cartellone 2018 dell’Ente concerti “Marialisa de Carolis”. Apprezzati tutti i protagonisti della vicenda tratta dal romanzo “Scènes de la vie de bohème”, di Henri Murger, che dal 1896, quando debuttò al Teatro Regio di Torino, continua a divertire e commuovere il pubblico di tutto il mondo. A Sassari, arrivò appena due anni dopo, nel 1898, e da allora viene ciclicamente riproposta: dal 1952, primo anno della Stagione targata Ente concerti, è andata in scena con sette diversi allestimenti.



Anche ieri sera, il pubblico del Comunale ha dimostrato di apprezzare la scelta della direzione artistica, tributando ripetuti applausi a scena aperta (in particolare per le arie di Rodolfo e Mimì nel primo quadro, le immortali “Che gelida manina” e “Sì, mi chiamano Mimì”, “Quando me’n vo” di Musetta nel secondo quadro e per “Vecchia zimarra”, l’aria di Colline nell’ultimo quadro) e premiando il cast: dagli esperti Massimiliano Pisapia (Rodolfo) e Daniela Schillaci (Mimì) ai giovani bohèmien Zoltán Nagy (Marcello), William Hernández (Schaunard) ed Alessandro Spina (Colline), ad Ilaria Vanacore (Musetta), Bruno Lazzaretti (Benoît/Alcindoro), Marco Puggioni (Parpignol), Fabrizio Mangatia (sergente dei doganieri), Antonello Lambroni (un doganiere) e Claudio Deledda (un venditore). Applausi per la regia di Mazzoni, autore anche dei costumi, che ha ripreso l’allestimento scenografico firmato negli Anni Cinquanta da Nicola Benois, con la collaborazione di Cristian Demuro ed arricchendolo con le proiezioni di Luca Attilii, valorizzate dal disegno luci di Tony Grandi.



