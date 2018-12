Condividi | Red 16:01 Grande interesse ad Olbia per l’omaggio a Michelangelo Pira e Manlio Brigaglia. La tappa gallurese della mostra regionale diffusa dell’editoria libraria sarda ha preso il via ieri pomeriggio. Appuntamenti fino a domenica sera. Molto attesa oggi la proiezione del film “A tenore”, opera d’esordio cinematografico di Gavino Murgia Approdi letterari: inaugurata all’Expo la prima edizione



OLBIA - La prima edizione di “Approdi letterari” ha preso il via ieri (venerdì), nell’area Expo di Olbia, con l’omaggio a due significativi intellettuali del Novecento sardo: Michelangelo Pira (nell’intervento appassionato di Bachisio Bandinu) e Manlio Brigaglia (che proprio della Gallura era originario). La tappa gallurese del circuito regionale “L’Isola dei libri”, organizzata dall’Aes, con il sostegno del Comune di Olbia, è stata inaugurata nell’area Expo dall’assessore comunale alla Cultura Sabrina Serra, con la presidente Aes Simonetta Castia ed il rappresentante olbiese degli editori sardi Dario Maiore, con l’auspicio da parte di tutti di trovare continuità e crescita negli anni a venire. «Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo, che parte da lontano – ha affermato Serra – Abbiamo deciso con convinzione di puntare sull’editoria isolana, perché crediamo che rappresenti un patrimonio di tutti da valorizzare per crescere insieme”. Soddisfazione è stata espressa anche dagli editori: “Iniziative e scelte così lungimiranti vanno premiate – ha ribadito Castia – e anche noi cercheremo di fare in modo che non sia solo un’edizione spot, ma che abbia una prosecuzione e possa diventare un appuntamento atteso e consolidato».



Notevole interesse ha suscitato l’intervento dell’antropologo e giornalista Bandinu che, nel ricordare la figura di Pira, ne ha evidenziato alcuni tratti fondamentali del pensiero, emersi attraverso i volumi postumi “Sos Sinnos” ed “Il villaggio elettronico”. Punti chiave di approfondimento sono stati il rapporto di conflittualità tra codici, da un punto di vista politico, linguistico, culturale e scolastico. L’idea del pensatore bittese era quella di un confronto positivo tra questi codici, un confronto nel quale non ci fosse prevaricazione, ma un rapporto costruttivo ed arricchente per entrambe le realtà. Tra le curiosità del “villaggio elettronico”, è emerso come Pira avesse in qualche modo anticipato straordinariamente l’avvento di internet, prevedendo il futuro della comunicazione. Salvatore Tola e Sandro Ruiu, attraverso la presentazione del volume “Manlio Brigaglia. Tutti i libri che ho fatto”, hanno ricordato non solo la figura dello storico, del giornalista e del docente, ma quella di un uomo straordinariamente innamorato dell’editoria, alla quale Brigaglia aveva dedicato gran parte del suo impegno culturale. Un omaggio che arriva nella sua terra d’origine, la Gallura, nella quale “il professore” aveva per alcuni versi iniziato la sua carriera con il “Giornalino di Arzachena”. All’interno del libro, edito da Mediando, gli autori hanno ripercorso da un lato la sua vita da giornalista, dove si evince la storia della Sardegna di quegli anni, e dall’altro la lunga esperienza nell’editoria libraria. Ad essere raccontato, sotto forma di intervista, è stato in particolare il lavoro dietro le quinte di un uomo estremamente colto e nondimeno popolare, grazie alla sua freschezza ed alla sua verve ironica e pungente.



La serata si è conclusa con la presentazione del libro “Pasquale Paoli. La leggenda”, edito dalla Taphros, che attraverso il linguaggio accattivante del fumetto racconta la storia anticolonialista del grande patriota corso. Lo studioso Emilio Aresu ne ha descritto in modo preciso gli elementi culturali e politici che portarono la Corsica, una piccola isola nel Mediterraneo, a divenire un laboratorio e fucina di idee rivoluzionarie. Come anteprima della manifestazione, ieri mattina, la Società astronomica turritana ha permesso agli studenti delle scuole superiori di osservare il sole e la sua atmosfera, mentre l’esperto Gian Nicola Cabizza ha parlato di Dante e della sua profonda conoscenza del cielo. In contemporanea, gli autori Diego Corraine ed Alessandra Corda hanno raccontato agli alunni delle scuole elementari la storia del Piccolo principe (Le Petit prince) di Antoine de Saint Exupery in sardo ed in sardo-gallurese.



Gli appuntamenti riprendono stasera, nell’area Expo. Alle 17.45, Gianluca Medas propone il suo “Mammai manna. La grande madre” (Cuec editrice) e, alle 18.30, Sandro Manoni presenterà “L’isola delle lusinghe”(Condaghes). Alle 19.15, un interessante reading letterario a tre voci in gallurese “Aspittendi Pinocchju”, vedrà protagonisti Ivan Raimondo Ponsano, Andrea Columbano, Maria Paola Mariotti, Francesco Giorgioni, Alessandra Corda e Simone Sanna, accompagnati dalle musiche di Alessandro Mazzullo. Alle 21, il polistrumentista Gavino Murgia presenterà il docu-film “A tenore”, la sua opera d’esordio cinematografico. Subito dopo, si proseguirà con un concerto a tema. Ad introdurre le due serate, sarà il giornalista Salvatore Taras.



Domenica, la manifestazione si concluderà all’Expo con una serata moderata da Francesco Giorgioni, dedicata in particolare alle tematiche di carattere linguistico. Alle 17, Dionigi Pala presenterà il suo libro “Déu mi peldonet e santos!” (Paolo Sorba editore), un'interessante raccolta di detti in gallurese. C’è grande attesa per questa pubblicazione, patrocinata dal Comune di Olbia ed inserita nella collana curata da Agostino Amucano, che parteciperà all’incontro per dialogare con l’autore. Alle 17.45, lo scrittore Giuseppe Tirotto illustrerà di “Piccinni in Castorias”, un romanzo in sardo-gallurese (Nor) e, alle 18, Tonino Cau, con l’autrice Ardjana Toska parlerà del volume “Una gioventù distrutta” (Taphros editrice), il racconto di una terribile storia tutta al femminile senza filtri o edulcorazioni.



