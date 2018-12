Condividi | Red 20:02 Nel match valido come anticipo del campionato di serie A, il XV algherese ha ceduto 7-10 in casa ai Cavalieri Union Prato Sesto. Secondo ko di fila tra le mura amiche di Maria Pia Rugby: terza sconfitta consecutiva per l´Amatori



ALGHERO – Sabato grigio per l'Amatori Alghero, che cede 7-10 in casa contro i Cavalieri Union Prato Sesto nel match valido come anticipo del campionato di serie A. Per i ragazzi di Paoletti e Bortolussi è la terza sconfitta consecutiva (seconda di fila a Maria Pia).



In una giornata spazzata dal maestrale, il primo tempo si è concluso senza punti sui tabellini. Il risultato si è sbloccato al 45', con lameta di Ruotolo trasformata da Puglia. Nove minuti dopo, i padroni di casa hanno rimesso le cose in equilibrio con la meta di Oneone trasformata da Micheli. Al 54', rosso per Ceglia. E, a tre minuti dalla fine, Puglia ha trovato il piazzato che da i quattro punti agli ospiti.



AMATORI ALGHERO-CAVALIERI UNION PRATO SESTO 7-10:

AMATORI ALGHERO: Micheli, Raffaele Madeddu (55’ Arru), Serra, Delrio, Pesapane, Oneone, Anversa, Fernandez, Sciacca, Ceglia, Fall, Paco, Prette, Spirito, Salaris(55’ Ilie). Coach Tino Paoletti.

CAVALIERI UNION PRATO SESTO: Lunardi, Torri, Marzucchi, Vincenti (62’ Noviro), Fattori, Puglia, Renzoni, Casado, Reali, Scuccimarra (45’ Tallè), Ruotolo, Calamai, Liguori, Cesareo, Cusimano. Coach Carlo Pratichetti.

ARBITRO: Antonino Nobile dI Frosinone.

