Calcio a 5: Audax sull´ottovolante

ALGHERO - Ottava vittoria in altrettante partite disputate per l'Audax Algherese, che ha battuto 5-4 l'ostico Hobby Porto Torres sul parquet del PalaCorbia, nel match valido per il girone B del campionato regionale di serie C2. Pronti via, ed i padroni di casa vanno in doppio vantaggio grazie ad una doppietta di D'Antonio.



Ma, gli ospiti non ci stanno e ribaltano il risultato con una doppietta di Unali e la rete di Farris. Poco prima del riposo, Salvatore ristabilisce la parità: 3-3.



Inizia il secondo tempo, è con un bolide su punizione da quasi metà campo arriva il 4-3 firmato da Oggianu. Partita non facile ed ancora Farris per il 4-4. E' il palo a dire di no a Deruda. Al 25' della ripresa, D'Antonio timbra la sua tripletta personale con la rete che vale il 5-4 finale.



AUDAX ALGHERESE-HAPPY PORTO TORRES 5-4:

AUDAX ALGHERESE: D'Alessandro, Moro, Santucciu, Masala, Ivo Sanna, Roma, D'Antonio, Salvatore, Michael Oggiunu, Deruda, Toro, Puledda. Allenatore Antonio Baldino.

HAPPY PORTO TORRES: Manca, Bruno, Mannoni, Delogu, Sollazzo, Sanna, Unali, Milia, Scanu, Farris, Bianco. Allenatore Antonio Carlo Maria Daino.