Questa sera, all'Auditorium Parco della musica, la cantante di Alghero, con Sade Mangiaracina quartet: identità, poesia, jazz ed emozioni Franca Masu in concerto a Roma



ALGHERO – Questa sera (domenica), alle 21, Franca Masu torna in scena a Roma, all’Auditorium Parco della musica, con un’anteprima assoluta per il suo pubblico, un nuovo ensemble e un nuovo spettacolo che anticipano l’uscita del settimo lavoro discografico. La cantante sarda sarà affiancata da un quartetto speciale guidato da Sade Mangiaracina, giovane e straordinaria pianista siciliana, prodotta da Paolo Fresu, che la critica loda ed annovera a gran voce tra le grandi promesse del jazz italiano. Sade Mangiaracina condurrà il gioco musicale con tre compagni di viaggio della band di Masu, Luca Falomi alla chitarra, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria.



Franca Masu, dalla voce passionale e dalla versatile personalità, si rivela in tutta la sua pienezza, maturità e ricchezza di registri in questo nuovo live dove la sua terra, la Sardegna, Alghero ed il prezioso catalano sono al centro del suo cuore di donna e di musicista. Storie d’amore, di gente marinara, storie lontane, ma sempre così prossime al vivere quotidiano, contraddistinguono un repertorio ricco e struggente, accattivante ed evocativo, che viaggia anche per quei mari del mondo che l’artista ama attraversare con i suoi canti.



Identità, poesia, suoni ed emozioni, queste le caratteristiche dello spettacolo con il quale Masu torna per la quarta volta all’Auditorium Parco della musica di Roma. Una miscela che la cantante conosce bene da quasi vent’anni, divenendo una tra le voci più internazionali del Mediterraneo, riuscendo a fondere con gusto, jazz e musica popolare. Con eleganza ed innovazione ha portato il suo canto dalla Spagna al Canada, dalla Turchia all’Argentina e, disco dopo disco, ha consolidato una carriera brillante calcando i palchi più prestigiosi dei festival jazz e di worldmusic. A celebrarla, è arrivato anche il governo catalano, che le ha conferito la più alta onorificenza per la cultura con la Creu de Sant Jordi, riconoscendo il valore per lo studio e l’impegno profuso attraverso la musica nella difesa e la diffusione del catalano di Alghero nel mondo.



