Al Cra di Alghero, un Canto infinito

ALGHERO - Continua incessante l’impegno de l’Agrupació de voluntariat cantors músics de l’Alguer con gli anziani del Centro residenziale anziani di Fertilia. Lunedì 10 dicembre, alle 16, è in programma il terzo appuntamento di “Canto infinito”, evento riservato agli ospiti.



La manifestazione è giunta al secondo anno consecutivo, con l’entusiasmo degli anziani ospiti. L'artefice della buona riuscita è il cantautore algherese Giancarlo Sanna, direttore artistico de l’Agrupació.



Il progetto sta nel favorire, dare supporto morale e sviluppo della sensibilità vocale, mettere in evidenza le proprie risorse, soddisfare i propri desideri, potenziare la creatività e partecipazione nella comunità,usando in maniera espressiva la voce per comunicare emozioni,sensazioni ed atmosfere. A fine preparazione, si terrà un saggio del coro nel Cra.