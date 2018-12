Condividi | Red 8:16 Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un´impresa, con sede in un Comune del Basso Sulcis, operante nel settore degli impianti elettrici Impresa Sulcinata evade 386mila euro



SARROCH - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un'impresa, con sede in un Comune del Basso Sulcis, operante nel settore degli impianti elettrici. Nella circostanza, l’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.



Le operazioni di controllo, che hanno preso in considerazione il periodo d’imposta compreso dal 2015 al 2017, sono state avviate dopo l’esame delle diverse banche dati in uso al Corpo, disamina dalla quale, a carico del soggetto verificato, sono emerse incongruenze tra i dati censiti e le informazioni contenute nel cosiddetto “Spesometro”, un database in cui sono riportate tutte le fatture registrate e con la quale, individuati i fornitori del soggetto ispezionato, è possibile risalire a tutti gli acquisti effettuati.



Il controllo ha permesso di accertare che l'impresa, pur istituendo regolarmente le scritture contabili obbligatorie, non ha presentato le previste dichiarazioni, occultando al fisco ricavi per complessivi 386.044euro ed un'evasione di Iva per oltre 77mila euro, configurandosi quale evasore totale per tutti gli anni presi a base del controllo. Il titolare dell'impresa,visto che ha superato la soglia minima delle imposte evase previste dalle norme che disciplinano i reati in materia fiscale, è stato segnalato alla locale Autorità giudiziaria. Per la società è stata inoltrata proposta all'Agenzia delle entrate di applicazione della misura cautelare finalizzata a tutelare le pretese erariali.