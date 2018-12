Condividi | Red 9:33 Si svolgerà venerdì sera, al Teatro della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede, la quarta Assemblea generale del Comitato di quartiere Alghero sud. Si tratta del quarto ed ultimo appuntamento organizzato dall´attuale primo Consiglio direttivo, che ha guidato il Comitato nel primo triennio di vita, dopo la costituzione avvenuta il 5 dicembre 2015 Alghero sud: assemblea di quartiere



ALGHERO - Si svolgerà venerdì 14 dicembre, dalle 18, al Teatro della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede, la quarta Assemblea generale del Comitato di quartiere Alghero sud. Si tratta del quarto ed ultimo appuntamento organizzato dall'attuale primo Consiglio direttivo, che ha guidato il Comitato nel primo triennio di vita, dopo la costituzione avvenuta il 5 dicembre 2015.



Tema conduttore dell'incontro, la quattro corsie Sassari-Alghero, con intervento degli amministratori del Comune di Alghero, che informeranno i presenti dell'attuale iter burocratico della pratica per il completamento del tratto che va dalla Cantoniera di Rudas fino allo porte della città ed alla nuova circonvallazione. Durante l'Assemblea, saranno raccolte le firme di coloro che desiderano che la quattro corsie venga completata, firme che in città già si stanno raccogliendo dal 18 dicembre in tre distinti punti.



Gli altri temi dell'Assemblea saranno il portare a conoscenza dei presenti ciò che il Comitato ha fatto in questi primi tre anni di attività, i risultati ottenuti, le attività iniziate ed i contatti presi con l'Amministrazione comunale per la risoluzione di alcune criticità presenti nel quartiere. Una sorta di consuntivo delle cose fatte da Alghero sud, tra le quali sei escursioni nel territorio sardo, un annullo postale, svariati incontri con la Giunta comunale, due serate musicali, sette cene di lavoro, quaranta incontri del Direttivo, riunoni con gli altri sette Comitati di quartiere e di borgata operanti ad Alghero.



Durante l'Assemblea, si raccoglieranno anche le adesioni per le nuove candidature delle persone che desiderano entrare a far parte del nuovo Consiglio direttivo, formato da undici membri, che sarà votato a gennaio, in data da stabilirsi. Il nuovo Direttivo guiderà il Comitato nel triennio 2019–2021. Il presidente Giuseppe Mancino si augura un'assemblea partecipata e che si trovino entro l'anno venticinque candidati per formare il nuovo Consiglio. L'ultima “fatica” dell'attuale Direttivo sarà la terza Serata d'autore dedicata ad Angelino Ceravola, in programma sabato 5 gennaio 2019. Commenti ALGHERO - Si svolgerà venerdì 14 dicembre, dalle 18, al Teatro della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede, la quarta Assemblea generale del Comitato di quartiere Alghero sud. Si tratta del quarto ed ultimo appuntamento organizzato dall'attuale primo Consiglio direttivo, che ha guidato il Comitato nel primo triennio di vita, dopo la costituzione avvenuta il 5 dicembre 2015.Tema conduttore dell'incontro, la quattro corsie Sassari-Alghero, con intervento degli amministratori del Comune di Alghero, che informeranno i presenti dell'attuale iter burocratico della pratica per il completamento del tratto che va dalla Cantoniera di Rudas fino allo porte della città ed alla nuova circonvallazione. Durante l'Assemblea, saranno raccolte le firme di coloro che desiderano che la quattro corsie venga completata, firme che in città già si stanno raccogliendo dal 18 dicembre in tre distinti punti.Gli altri temi dell'Assemblea saranno il portare a conoscenza dei presenti ciò che il Comitato ha fatto in questi primi tre anni di attività, i risultati ottenuti, le attività iniziate ed i contatti presi con l'Amministrazione comunale per la risoluzione di alcune criticità presenti nel quartiere. Una sorta di consuntivo delle cose fatte da Alghero sud, tra le quali sei escursioni nel territorio sardo, un annullo postale, svariati incontri con la Giunta comunale, due serate musicali, sette cene di lavoro, quaranta incontri del Direttivo, riunoni con gli altri sette Comitati di quartiere e di borgata operanti ad Alghero.Durante l'Assemblea, si raccoglieranno anche le adesioni per le nuove candidature delle persone che desiderano entrare a far parte del nuovo Consiglio direttivo, formato da undici membri, che sarà votato a gennaio, in data da stabilirsi. Il nuovo Direttivo guiderà il Comitato nel triennio 2019–2021. Il presidente Giuseppe Mancino si augura un'assemblea partecipata e che si trovino entro l'anno venticinque candidati per formare il nuovo Consiglio. L'ultima “fatica” dell'attuale Direttivo sarà la terza Serata d'autore dedicata ad Angelino Ceravola, in programma sabato 5 gennaio 2019.