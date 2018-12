video Condividi | S.O. 10:28 Impegnato nel concerto di Alghero, in occasione della manifestazione Vie del Vì nel giorno dell´Immacolata, il musicista famoso per Italia´s Got Talent è stato derubato di un antico didgeridoo a fiato di origine australiana. Le immagini del concerto Moses derubato del didgeridoo: appello



ALGHERO - L'artista sardo vincitore di Italia's Got Talent 2016 spiega sulla sua pagina social quanto accaduto ad Alghero sabato notte. E chiede una mano d'aiuto per ritrovare il suo strumento, un antico didgeridoo a fiato di origine australiana.



Si tratta di un pezzo che l'artista sardo vorrebbe recuperare, anche perché riveste per lui un grande valore affettivo. Non appena i musicisti sono spariti nel backstage di piazza Pino Piras, infatti, ad esibizione finita, qualcuno ne ha approfittato per portare via dal palco il piccolo strumento, tanto caro all'artista.



«A quanto dicono i testimoni - è la denuncia pubblicata da Moses Concas dalla sua pagina social - un uomo con un giubbotto beige, statura alta e barba, è scappato via dal palco incurante che quel didgeridoo fosse una parte di me, scavato a mano da un artigiano indonesiano e soprattutto il regalo della mia dolce metà per il mio 30esimo compleanno». Poi la richiesta ai fans, affinché «tutti voi di Alghero e dintorni, magari spargendo la voce in giro tra amici, non si sa mai abbiano saputo qualcosa a riguardo, per me sarebbe davvero davvero importantissimo».